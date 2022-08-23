«Торпедо» подписало вратаря сборной Словакии Гуску на год. Он играл в системе «Рейнджерс»

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«Торпедо» подписало вратаря сборной Словакии Адама Гуску на год.

25-летний голкипер с 2019 года выступал в системе «Рейнджерс»

В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 1 матч, в котором пропустил 7 шайб от «Колорадо» (3:7, 32 отраженных броска из 39).

В 29 матчах АХЛ за «Хартфорд» одержал 10 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,80. 

В составе сборной Словакии сыграл на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (6 игр на турнире, 89,1%, 2,86). 

Отметим, что права в КХЛ на него принадлежали «Сочи». Нижегородцы получили их в результате обмена на денежную компенсацию.

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