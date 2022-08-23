«Торпедо» подписало вратаря сборной Словакии Гуску на год. Он играл в системе «Рейнджерс»

подписало вратаря сборной Словакии Адама Гуску на год.

25-летний голкипер с 2019 года выступал в системе .

В минувшем сезоне он дебютировал в , сыграв 1 матч, в котором пропустил 7 шайб от «Колорадо» (3:7, 32 отраженных броска из 39).

В 29 матчах за одержал 10 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,80.

В составе сборной Словакии сыграл на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (6 игр на турнире, 89,1%, 2,86).

Отметим, что права в КХЛ на него принадлежали «Сочи». Нижегородцы получили их в результате обмена на денежную компенсацию.