«Торпедо» подписало вратаря сборной Словакии Гуску на год. Он играл в системе «Рейнджерс»

«Торпедо» подписало вратаря сборной Словакии Адама Гуску на год.
25-летний голкипер с 2019 года выступал в системе «Рейнджерс».
В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 1 матч, в котором пропустил 7 шайб от «Колорадо» (3:7, 32 отраженных броска из 39).
В 29 матчах АХЛ за «Хартфорд» одержал 10 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,80.
В составе сборной Словакии сыграл на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (6 игр на турнире, 89,1%, 2,86).
Отметим, что права в КХЛ на него принадлежали «Сочи». Нижегородцы получили их в результате обмена на денежную компенсацию.