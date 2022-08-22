Владимир Крикунов: «Яшкин способен в одиночку решать исход матчей. Он незаменим на чужом пятачке, смело идет в обводку, в силовую борьбу»

прокомментировал переход в СКА.

– Вы хорошо знаете Яшкина, работали с ним в московском «Динамо». Сможет он стать лидером СКА в предстоящем сезоне?

– Да, безусловно. Дмитрий – индивидуально очень сильный форвард. Много сейчас разговоров, что он зависимый игрок. Нет, Яшкин способен и в одиночку решать исход матчей. Незаменим на чужом пятачке, смело идет в обводку, в силовую борьбу. Никого не боится!

Да, у него в «Динамо» сложилась удачная связка с Шипачевым и Кагарлицким. Понимали друг друга с закрытыми глазами. Но я уверен, что в СКА Дмитрию подберут нужного центра. У армейского клуба с этим проблем нет.

– Но почему у него не получился последний заезд в НХЛ?

– Я думаю, прежде всего виновата травма. Из-за нее Яшкин пропустил большую часть сезона. Не знаю, какое было повреждение и насколько он восстановился. Это единственный сдерживающий фактор. Если Дмитрий полностью здоров, то станет лидером атаки СКА – не сомневаюсь.

– Наверное, ему будет трудно играть с учетом того, какое на него будет давление в Чехии?

– Так это в Чехии, но играть-то он будет в России. Поэтому не вижу, чтобы тут возникли проблемы. Но, конечно, определенные персонажи в Европе сейчас уже человеческий облик теряют! – сказал бывший тренер «Динамо.