Кирилл Фастовский: «Некоторые неудачи «Сибири» сильно ударили по башке. Нужен результат, чтобы была почва для шуток и живого общения»

рассказал, как на него повлияли неудачные результаты «Сибири» в прошлые годы.

– Практически все тренеры и хоккеисты признают, что в прошлом сезоне, когда команда на старте регулярки начала заваливаться, после гостевого матча с «Витязем» вы устроили разнос в раздевалке. Но мало кто из свидетелей может внятно объяснить, в чем были основные претензии к команде.

– Наверное, это та самая внутренняя жизнь клуба, которая обычно не афишируется. Болельщикам не надо знать, что было произнесено в тот момент. Скажу, что был очень яркий разгром команды вместе с раздевалкой.

– Коньки над головами не летали?

– Конечно, не до такой степени. Я человек очень мирный. Но было довольно бурно. Действительно, это был такой яркий эпизод. Но если это сработало, то отлично.

Я думаю, что эта разборка не была прям таким переломным моментом – она была просто одной из деталек. Потому что мы предпринимали очень много различных усилий и по замене игроков, и по работе с игроками.

Если еще говорить о каких-то неудачах – у нас перед началом того сезона было очень много травм у ведущих хоккеистов, и мы начали сезон в совсем не оптимальном составе.

Так что причин было много, и исправление потребовало разных шагов, в том числе и вот такого разноса в раздевалке, который больше был рассчитан на то, чтобы достучаться до совести, как-то за живое задеть.

– Сейчас есть общее мнение, что «Фастовский закрылся или как минимум стал не таким открытым, как раньше». Почему у вас произошла такая трансформация?

– Мне трудно оценивать, со стороны гораздо виднее. Но я бы не сказал, что это радикально разные люди. Если речь о том, что надо наголо побриться в случае достижения какого-то результата, то я готов это сделать и сейчас. Без проблем!

Могу также заявить, что вот так оно будет, и точно выполнить свое обещание. Могу что-нибудь еще придумать. Я как человек совершенно не поменялся.

Но некоторые неудачи, которые нас преследовали, особенно период, когда мы три года подряд занимали девятое место, сильно ударили по башке.

Да, удар был, но сказать, что я сильно изменился... Нужен результат для того, чтобы была почва для каких-то шуток и живого общения. Но с болельщиками я всегда общаюсь после каждого матча на выезде.

Те болельщики, которые приезжают нас поддержать, могут подтвердить – я всегда выхожу к ним, мы стоим и очень долго обсуждаем и каждого игрока, и какую-то тактику, и наше будущее. В этом плане какой-то открытости точно меньше не стало, – сказал генеральный директор .