Чайковски о реакции в Словакии на возвращение в «Сибирь»: «И плохая была, и позитивная. Мне нравится в Новосибирске»

ответил на вопрос о реакции в Словакии на его возвращение в состав .

– Какой был процент, что вы не доедете до Новосибирска?

– Никаких процентов. После сезона я сказал, что приеду 100%.

– Какой была реакция на ваше возвращение в Россию на родине?

– Была и плохая реакция на это, и позитивная. Я всегда смотрю на то, что хотела моя семья и что хотел я. Мне нравится в Новосибирске.

– Не запретят ли вам играть за сборную Словакии?

– Не знаю, не слышал. На прошлый чемпионат мира я не поехал, потому что не хотел травму получить. В том сезоне была Олимпиада, поэтому я хотел побыть дома с семьей, подготовиться к сезону.

– Знакомы ли вы с Кристианом Ярошем?

– Я хорошо знаю Яроша. Мы раньше играли вместе в сборной. Мы с ним много разговаривали о России. Я ему рассказал хорошее и позитивное про Россию. Он подумал – и поехал в Омск, – сказал защитник.

Чайковски перешел в новосибирский клуб по ходу прошлого сезона из «Динамо». За «Сибирь» он набрал 12 (3+9) очков в 40 играх регулярного чемпионата .