Разин о бюджете «Северстали»: «Первый с конца, думаю, хотя не знаю бюджет «Куньлуня». У нас минимальный»

Главный тренер «Северстали» считает, что у команды самый маленький бюджет в .

– Проводя трансферную кампанию, на что смотрите в игроках , чтобы понять, что они готовы играть в КХЛ?

– Я же сам до 24 лет, грубо говоря, барахтался в таких низших командах. Тогда было побольше команд, я играл в Самаре. И пик моей карьеры начался после 24 лет. Я сейчас прекрасно понимаю, что какие-то хоккеисты раньше раскрываются, какие-то позже.

Например, в 20 лет уже раскрылся в нашей лиге. А Евгений Чесалин в 28 лет играл по ВХЛ. На тот момент я брал его в Екатеринбург из Рязани, он в Пензе до этого играл. Если бы я не видел его вживую, может быть, никогда и не обратил бы внимание.

Я три года сам в ВХЛ поработал. И молодого Давида Думбадзе помню, когда мы с Ижевском играли против Пензы. Я в «Автомобилист» хотел пригласить и , который тогда был в «Рубине», и , многих. Видел, что ребята способны. Они были не у меня, но заиграли. Тот же Адамчук, пусть и с большим опозданием, заиграл у меня, кстати.

Может быть, в топ-клубе на этих ребят я внимание не обратил бы. Сейчас приходится в связи с тем, что у нас такой бюджет. Мы не можем себе позволить хоккеиста, грубо говоря, за 15 миллионов рублей. У нас очень много ребят на минимальных контрактах. Многие ребята из ВХЛ даже идут на понижение, зная, что они будут играть в КХЛ.

Например, Никита Макеев, переходя из системы ЦСКА, опустился в деньгах. Сейчас у Семена Луговяка такая же ситуация, у Георгия Бусарова, перешедшего из Тюмени. Это все люди, идущие играть в хоккей, понимающие, что на их майках фамилию пока никто не знает, они должны сначала заявить о себе.

Еще пример – Илья Хохлов, который в том году вообще был никому не нужен, и мы его подобрали практически на флажке предсезонки. Он стрельнул, ушел в Магнитогорск и сейчас имеет огромный контракт. И спасибо даже не сказал (улыбается).

Поэтому я надеюсь, что мы подберем таких хоккеистов, которые через год-два выйдут на новый уровень. У нас много примеров ребят, которые приходят из ВХЛ, примеры того же Владислава Провольнева, Владислава Подъяпольского, Дмитрия Шугаева, Кирилла Пилипенко, Александра Петунина.

– Какой бюджет у «Северстали»?

– Думаю, первый с конца. Потому что рижского «Динамо» больше нет. Хотя есть «Куньлунь», но я не знаю, какой у них бюджет. У нас минимальный, какой есть в лиге. Есть небольшая бонусная, премиальная система, – сказал Андрей Разин.