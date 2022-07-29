Бусаров о «Северстали»: «Другие варианты не рассматривал. Тренерский состав великолепный, эмоции лишь положительные»

прокомментировал свой переход в «Северсталь» из .

– Как ты узнал о том, что переходишь именно в «Северсталь»?

– После финала , достаточно быстро, буквально через несколько дней позвонил агент и сказал, что есть интерес от нескольких клубов, включая Череповец. Именно они одними из первых вышли с конкретным предложением.

К тому же в «Северстали» у меня играли знакомые ребята. От них я слышал о команде только хорошее, поэтому другие варианты не рассматривал.

– Какие особенности ты заметил в тренерском подходе ?

– Сразу заметил его знаменитые баллоны (смеется). Если серьезно, то пока еще мы лишь начинаем понемногу изучать тактические моменты. В плане хоккея мы не до конца пока познакомились. Понятно, что система другая, поэтому будем привыкать к ней.

Все роли в тренерском штабе разделены. Тренерский состав великолепный, ничего плохо сказать не могу. Эмоции лишь положительные. Да, где-то бывает очень тяжело, но предсезонка всегда тяжелая. Наша задача – набрать оптимальные кондиции и подойти к сезону в отличном состоянии, – сказал нападающий .