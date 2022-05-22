Разин о переходе Хохлова в «Металлург»: «В следующем сезоне он заработает в четыре раза больше, чем предлагали мы. Его выбор очевиден!»

прокомментировал переход из в «Металлург».

«После того, как в чемпионате наступила олимпийская пауза, мы команду распустили на выходные. Придя с мини-отпуска, Илья заболел ковидом, и пропустил ударный цикл тренировок. В общей сложности он не тренировался больше трех недель.

Хохлов элементарно не набрал форму к плей-офф! Если вы вспомните, то он много игр пропустил вначале сезона, придя из «Сибири», и набирая нужные кондиции.

После сезона я лично общался с Ильей и разговаривал по условиям контракта. Его выбор очевиден! В следующем сезоне Хохлов заработает в четыре раза больше, чем предлагали мы! Чтобы оставить Хохлова, нам надо было попрощаться с защитниками Тимашовым, Хлыстовым, Хабаровым, Макеевым и Тихоновым!» – написал главный тренер «Северстали».

Разин также ответил на вопрос о том, куда делись деньги, предназначенные для легионеров.

«Эти деньги пошли на повышение зарплаты Вовченко, Пилипенко и еще нескольких хоккеистов ОСА. Да и сами легионеры достойны повышения з/п после этого сезона!

Еще раз повторю: работа по формированию состава идет полным ходом. Есть определенные договоренности, но пока они не будут подкреплены подписями и печатями, говорить о них я не могу», – написал Разин.

«Металлург» подписал контракт с защитником Хохловым на 2 года. Он играл за «Северсталь»