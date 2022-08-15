Дамир Шарипзянов: «Хартли жесткий, но справедливый. Если выполняешь свою работу и все делаешь правильно, будешь с ним в хороших отношениях»

поделился впечатлениями от работы с в «Авангарде».

– Владимир Жарков признался, что у Хартли пришлось учиться игре в хоккей по-новому. Про вас так можно сказать?

– Нет, наверное. Просто у Хартли к нападающим требования отличаются от тех, что есть во многих клубах. С защитниками же не так, есть нюансы. Мне нравилось работать с Жаком Клутье и . Считаю, у нас был отличный тренерский штаб. С Жаком до сих пор общаюсь.

Предсезонка? С Хартли было много льда, тренер по физподготовке Брендон Бови хорошо чувствовал наше состояние. Когда сильно нагружали на льду, и мы шли к нему в зал, то он нас «не убивал», и это приносило результат. Прошлым летом предсезонку я не проходил, восстанавливался после травмы. Сейчас была хорошая предсезонка, ноги 2-3 недели не ходили вообще.

– Какой Боб в общении с командой?

– У него все четко расписано. Заходит в одно и то же время в раздевалку, в этот момент должно быть тихо, нельзя ничем заниматься. Если ты выполняешь свою работу и все делаешь правильно, то ты с ним будешь в хороших отношениях. А если наоборот, то могут быть проблемы.

Кого здесь меняли – им в первую очередь надо задавать вопросы самим себе в плане отношения к работе, а не винить тренера. Он жесткий, но справедливый. У меня с ним проблем не было, разве что по поводу большинства. Это принял – пусть лучше будет так, что забью три гола в плей-офф и выиграем Кубок.

С Бобом, бывает, тоже общаюсь, он присылал как-то мне фотографии своих внучек. Знаю, что тренер скучал по ним и сейчас они проводят больше времени вместе, – сказал защитник .