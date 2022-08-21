Кожевников об ИИХФ: «Это чистые шавки, клопы на теле спорта. Там федераций нормальных нет, они все профашистские и антироссийские»

высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

Он также сказал, что решения о санкциях в отношении игроков, выступающих в КХЛ и чемпионате Беларуси, остаются на усмотрение национальных федераций.

«Тардиф? Это вообще кто? Не понимаю, чему вообще тут удивляться? Там федераций нормальных нет, они все профашистские и антироссийские. Они уже давно этим занимаются – последние два года.

Это чистые шавки, клопы на теле спорта. Им приказали, они все выполняют. Это ж политические вещи. Пускай квакают, время все равно меняется, потом совесть замучает, как многих политиков. Когда они у власти, говорят одно, потом меняют мнение, – сказал двукратный олимпийский чемпион.