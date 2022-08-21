Кожевников об ИИХФ: «Это чистые шавки, клопы на теле спорта. Там федераций нормальных нет, они все профашистские и антироссийские»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Кожевников Политика Матч ТВ Люк Тардиф контент Хоккей

Александр Кожевников высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

Он также сказал, что решения о санкциях в отношении игроков, выступающих в КХЛ и чемпионате Беларуси, остаются на усмотрение национальных федераций.

«Тардиф? Это вообще кто? Не понимаю, чему вообще тут удивляться? Там федераций нормальных нет, они все профашистские и антироссийские. Они уже давно этим занимаются – последние два года.

Это чистые шавки, клопы на теле спорта. Им приказали, они все выполняют. Это ж политические вещи. Пускай квакают, время все равно меняется, потом совесть замучает, как многих политиков. Когда они у власти, говорят одно, потом меняют мнение, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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