Заврагин не хочет уходить из СКА, сообщил агент: «Он будет первым номером, надеюсь. Желаю ему съесть всех конкурентов»

Агент Егора Заврагина заявил, что вратарь не планирует уходить из СКА.

– Планируется ли обмен Заврагина из СКА за игровой практикой?

– Это нужно спросить у СКА. Пока у нас целей таких нет. Надеюсь, что Заврагин будет первым номеров из всех молодых вратарей, которые сейчас есть в клубе, и всех переиграет.

Буду переживать за Егора , желаю ему занять место первого вратаря в СКА и по‑хорошему съесть конкурентов, – сказал агент Александр Черных .

В прошлом сезоне 19-летний вратарь провел в составе СКА 41 матч, одержав 18 побед. Контракт Заврагина с петербуржцами рассчитан еще на два сезона.