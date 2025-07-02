Заврагин не хочет уходить из СКА, сообщил агент: «Он будет первым номером, надеюсь. Желаю ему съесть всех конкурентов»
Агент Егора Заврагина заявил, что вратарь не планирует уходить из СКА.
– Планируется ли обмен Заврагина из СКА за игровой практикой?
– Это нужно спросить у СКА. Пока у нас целей таких нет. Надеюсь, что Заврагин будет первым номеров из всех молодых вратарей, которые сейчас есть в клубе, и всех переиграет.
Буду переживать за Егора, желаю ему занять место первого вратаря в СКА и по‑хорошему съесть конкурентов, – сказал агент Александр Черных.
В прошлом сезоне 19-летний вратарь провел в составе СКА 41 матч, одержав 18 побед. Контракт Заврагина с петербуржцами рассчитан еще на два сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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