«Эдмонтон» подписал контракт с Лазаром на год с зарплатой 775 тысяч долларов

«Эдмонтон» подписал соглашение с Кертисом Лазаром на один сезон.

Среднегодовая зарплата 30-летнего нападающего составит 775 тысяч долларов.

Лазар провел 48 игр в прошлом сезоне за «Нью-Джерси », заработав 5 (2+3) очков при полезности «минус 6».

В НХЛ он также выступал за «Ванкувер», «Бостон», «Калгари» и «Оттаву».

Лазар также играл за «Эдмонтон Ойл Кингс » с 2010 по 2014 год и помог клубу завоевать два чемпионства WHL (2012, 2014) и один Мемориальный кубок (2014).