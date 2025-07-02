«Эдмонтон» подписал контракт с Лазаром на год с зарплатой 775 тысяч долларов
«Эдмонтон» подписал соглашение с Кертисом Лазаром на один сезон.
Среднегодовая зарплата 30-летнего нападающего составит 775 тысяч долларов.
Лазар провел 48 игр в прошлом сезоне за «Нью-Джерси», заработав 5 (2+3) очков при полезности «минус 6».
В НХЛ он также выступал за «Ванкувер», «Бостон», «Калгари» и «Оттаву».
Лазар также играл за «Эдмонтон Ойл Кингс» с 2010 по 2014 год и помог клубу завоевать два чемпионства WHL (2012, 2014) и один Мемориальный кубок (2014).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Эдмонтона»
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