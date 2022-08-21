Александр Тыжных: «Федотов – один из лучших вратарей в России. Ему нужно вернуться в хоккей как можно быстрее, в ФХР должны быть в этом заинтересованы»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ Александр Тыжных Иван Федотов Хоккей

Александр Тыжных прокомментировал призыв Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– На будущем Ивана Федотова в НХЛ отразится нынешняя ситуация с армией?

– Мне тяжело комментировать эту ситуацию. Закон есть закон, и его никто не отменял. Меня самого в 18 лет призвали в армию в ЦСКА.

Дай бог, чтобы у Федотова все было хорошо. Для начала хочется поздравить его с блестящим сезоном, он однозначно один из лучших вратарей в России. Ему нужно вернуться в хоккей как можно быстрее, и в ФХР должны быть в этом заинтересованы, – сказал агент.

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