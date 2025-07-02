Сушинский о «Ладе» в Западной конференции: «Сэкономят на перелетах, поздравляю. Будут ли шансы на плей-офф – не знаю»

Максим Сушинский поздравил «Ладу» с переводом в Западную конференцию.

В среду КХЛ объявила , что тольяттинский клуб в новом сезоне будет выступать в Западной конференции.

«Поздравляю «Ладу» с переводом на Запад, сэкономят на переездах. Для клуба это положительное событие, не так далеко летать будут, логистика легче.

Не знаю, будут или нет у них шансы на плей-офф в Западной конференции. В клуб пришло новое руководство, которое собирает новую команду. Почему вы не спрашиваете, попадет ли СКА в плей-офф?

То же самое с «Локомотивом », у которых пока даже тренера нет. Сезон начнется, тогда уже можно будет начать говорить о перспективах. Пока можно «Ладу» поздравить лишь с тем, что они сэкономят на перелетах», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.