Черкас о Ротенберге: «Динамо» выйдет на новый уровень в подготовке резерва. В СКА он проявил себя как хороший менеджер, у него огромный опыт в построении клубной вертикали»

Сергей Черкас считает, что опыт Романа Ротенберга будет полезен «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

– Такие люди, как Роман Ротенберг – востребованные на хоккейном рынке, и привлечение его в «Динамо » – правильный шаг. У него огромный опыт по созданию системы вертикали в хоккейном клубе.

Это Ротенберг доказал в СКА, теперь его опыт будет полезен в московском «Динамо». Понятно, почему он в совете директоров клуба – для принятия решений, выдвижения своих идей на обсуждение.

– К тренерской деятельности Ротенберг вернется, как думаете? Говорят, это ремесло затягивает.

– Если появится такая возможность, вернется, почему нет? Но он проявил себя как хороший менеджер в СКА. И в «Динамо» будет то же самое. Думаю, изменится антураж вокруг матчей этого клуба, они станут более притягательны для зрителей.

И работа по подготовке резерва «Динамо» выйдет на новый уровень. Там она хромала, воспитанники не пополняли состав главной команды. Те ребята, которые проявили себя в минувшем сезоне – Рашевский , Джиошвили , Буруянов – пришли из петербургского «Динамо».

А вернуться к тренерской работе для Ротенберга никогда не поздно, если появится подходящий вариант и не пропадет желание, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.