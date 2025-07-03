«Нью-Джерси» продлил контракт с Глэссом на 2 года, кэпхит – 2,5 млн долларов

«Нью-Джерси» продлил контракт с Коди Глэссом на два сезона.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Девилс» Том Фицджеральд. Кэпхит по новому соглашению составит 2,5 млн долларов.

26-летний Глэсс присоединился к «Нью-Джерси » по ходу прошлого сезона после обмена из «Питтсбурга » в марте.

На счету канадца 14 матчей за «Девилс» в регулярке НХЛ и 7 (2+5) очков при полезности «плюс 4».

В 51 матче за «Питтсбург» в прошлом сезоне Глэсс заработал 15 (4+11) баллов.