«Нью-Джерси» продлил контракт с Глэссом на 2 года, кэпхит – 2,5 млн долларов
«Нью-Джерси» продлил контракт с Коди Глэссом на два сезона.
Об этом сообщил генеральный менеджер «Девилс» Том Фицджеральд. Кэпхит по новому соглашению составит 2,5 млн долларов.
26-летний Глэсс присоединился к «Нью-Джерси» по ходу прошлого сезона после обмена из «Питтсбурга» в марте.
На счету канадца 14 матчей за «Девилс» в регулярке НХЛ и 7 (2+5) очков при полезности «плюс 4».
В 51 матче за «Питтсбург» в прошлом сезоне Глэсс заработал 15 (4+11) баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Нью-Джерси»
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