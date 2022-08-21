Борис Михайлов: «Сборная России должна жить и готовиться дальше. ИИХФ делает большую ошибку»

высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

– Международная федерация хоккея делает большую ошибку. Но, конечно, сборная России должна жить и готовиться дальше.

– Как вы думаете, другим командам интересно принимать участие в турнирах, где нет России? Например, на прошедшем молодежном чемпионате мира.

– Что рассуждать на эту тему, если мы не играем на этих турнирах. Естественно, где участвует сборная России любого ранга, юниорская, молодежная или взрослая, всегда есть интерес и народ ходит на матчи, – сказал двукратный олимпийский чемпион.