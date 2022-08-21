Плющев о недопуске России: «Нам объявили войну по всем направлениям. А мы газ этим уродам продаем до сих пор»

высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

Он также сказал, что решения о санкциях в отношении игроков, выступающих в КХЛ и чемпионате Беларуси, остаются на усмотрение национальных федераций.

«Я думаю, эти слова Тардифа нужно трактовать так, что ИИХФ рекомендует дисквалифицировать игроков, выступающих в России и Беларуси. Что касается продления отстранения нашей сборной на 2023 год, то уже давно понятно, что нам объявили войну по всем направлениям. Она затрагивает все сферы: культуру, искусство, спорт.

Запад сам себе стреляет в ногу. Совершенно непонятно, о каких демократических ценностях они могут говорить после этого. Они сами лишают людей возможности выбирать место жительства, профессию, нарушают свободу перемещений и т. д. За красивыми словами они прячут очевидное намерение воевать с Россией по всем направлениям.

Только Россия ведь не таких клоунов выдерживала. Воюем всю жизнь против всей Европы, а не какой‑то одной ненормальной страны. На фашистскую Германию работала вся Европа – чешские танки бродили у нас на Курской дуге. Да и Наполеон подмял под себя всю Европу – у него были легионы из Италии, Австрии, Польши. Кого там только не было!

Нам рассказывают, что мы не должны в хоккей играть, в футбол… А мы газ этим уродам продаем до сих пор. Мы находимся в положении второго номера, а нужно быть первым. Хватит», – сказал заслуженный тренер России.