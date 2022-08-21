Дроздов о системе игры «Салавата»: «Тренерский штаб ставит быстрый и агрессивный хоккей, идут серьезные нагрузки»

Иван Дроздов поделился мнением о тренере Викторе Козлове.
– Что скажете о системе игры «Салавата»?
– Тренерский штаб ставит быстрый и агрессивный хоккей, идут серьезные нагрузки.
– Можете сравнить главного тренера «Салавата» Виктора Козлова с Крейгом Вудкрофтом и Борисом Мироновым – вашими предыдущими наставниками в «Динамо» и «Спартаке»?
– Мне кажется, Виктор Николаевич ближе к Вудкрофту. В Уфе очень много внимания к деталям и к индивидуальной работе. Козлов в прошлом – тоже форвард, звезда и НХЛ, и КХЛ, капитан золотого «Салавата». Несколько его рекомендаций, надеюсь, уже взял на вооружение, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».