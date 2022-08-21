Дроздов о системе игры «Салавата»: «Тренерский штаб ставит быстрый и агрессивный хоккей, идут серьезные нагрузки»

поделился мнением о тренере Викторе Козлове.

– Что скажете о системе игры «Салавата»?

– Тренерский штаб ставит быстрый и агрессивный хоккей, идут серьезные нагрузки.

– Можете сравнить главного тренера «Салавата» с Крейгом Вудкрофтом и – вашими предыдущими наставниками в «Динамо» и «Спартаке»?

– Мне кажется, Виктор Николаевич ближе к Вудкрофту. В Уфе очень много внимания к деталям и к индивидуальной работе. Козлов в прошлом – тоже форвард, звезда и НХЛ, и , капитан золотого «Салавата». Несколько его рекомендаций, надеюсь, уже взял на вооружение, – сказал нападающий .