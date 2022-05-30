Иван Дроздов: «Хотел односторонний контракт – это определяющее, почему не остался в «Спартаке». «Салават» всегда нравился, клуб с историей»

Нападающий «Салавата Юлаева» объяснил, почему решил не оставаться в «Спартаке».

– Ваш обмен в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию и права на нападающего Александра Пашина наделал много шума. Болельщики и журналисты очень активно обсуждали эту новость. Предполагали ли, что вас могли обменять из после такого яркого сезона?

– Честно говоря, я даже не думал об этом моменте, когда играл за «Спартак», и сезон шел своим чередом. Какие-то переходы, какие-то команды…Просто делал свое дело.

Уже в межсезонье агент начал работать, обсуждал со мной предложения, а там уже как получилось. Мне хотелось получить односторонний контракт, чтобы было больше спокойствия и уверенности играть в хоккей.

– Насколько известно, красно-белые предлагали вам двусторонний контракт на два года с хорошей прибавкой в зарплате. Не было ли желания продолжить карьеру в «Спартаке»?

– Да, я хотел получить именно односторонний контракт. Наверное, это стало определяющим, почему я не остался в «Спартаке».

– Принимали ли вы лично непосредственное участие в переговорах вместе с агентом, были ли у вас какие-то предпочтения, где и с кем играть?

– Непосредственного участия в переговорах я не принимал – молодой ведь еще: не выбираю, где и с кем играть. Больше ориентировался на то, какой клуб проявлял наибольшее желание видеть меня в своих рядах, там я и готов был выкладываться. В «Салавате Юлаеве» хотели меня видеть.

– Советовались ли при принятии решения в пользу Уфы с экс-юлаевцами, коих в «Спартаке» было внушительное количество?

– Нет, буквально за день-два все решилось, что я перехожу в «Салават Юлаев», так что не успел даже ни с кем посоветоваться.

Уже после обмена ребята мне писали. Тот же Дима Кугрышев сказал, что я сделал очень правильный выбор.

– Получается, что мечта играть в топ-клубе КХЛ сыграла свою роль? Несколько сезонов назад вы уже называли Уфу в числе команд, где бы хотели когда-нибудь сыграть…

– – клуб с очень хорошей, давней историей. Мне всегда нравилась эта команда.

«Ак Барс», Уфа, ЦСКА, СКА – клубы , которые всегда на слуху. Очень хотелось когда-нибудь там поиграть, – сказал Дроздов.