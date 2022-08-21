Дроздов о переходе: «Спартак» – самая популярная в Москве команда, о ней знают во всем мире. Но именно «Салават» каждый год решает максимальные задачи»

высказался о переходе из «Спартака» в .

– Ваш обмен на денежную компенсацию и форварда Александра Пашина летом вызвал в хоккейной Башкирии резонанс. Как развивались события?

– Знал от агента только общую информацию – об интересе «Салавата Юлаева», о переговорах. Очень обрадовался, когда все завершилось – и связал свои отношения с Уфой на три года.

– Наверное, были и другие варианты обмена, почему выбрали «Салават»?

– Уфа – это топ-клуб. Да, – самая популярная в Москве команда, о ней знают во всем мире, но все-таки именно «Салават», а также еще несколько клубов каждый год решают максимальные задачи.

– Первые ожидания от Уфы оправдались?

– Уфа ближе, наверное, не к Москве, а к Минску. Не очень большой, но красивый и ухоженный город, где хоккей – вид спорта номер один. Мне все нравится, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».