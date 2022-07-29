Дроздов о «Салавате»: «Чувствуется, что команда будет биться за самые высокие места»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик контрольные матчи КХЛ Иван Дроздов Хоккей

Иван Дроздов высказался после контрольного матча с «Нефтехимиком» (3:4).

 – В принципе, хороший тяжелый матч под нагрузкой. Мы провели сейчас тяжелый тренировочный цикл. Конечно, плохо, что проиграли, но ничего страшного, бились до конца. Играли молодежным составом. Считаю, сыграли неплохо.  

– Сегодня вы поиграли в двух звеньях. Как впечатления?  

– Хорошие впечатления, все игроки мастеровитые. Мне очень нравится играть с такими партнерами.  

– Вы уже две недели в Уфе. Как проходит адаптация в новой команде?  

– Все отлично, хороший коллектив. Чувствуется, что команда будет биться за самые высокие места, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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