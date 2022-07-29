Дроздов о «Салавате»: «Чувствуется, что команда будет биться за самые высокие места»

высказался после контрольного матча с (3:4).

– В принципе, хороший тяжелый матч под нагрузкой. Мы провели сейчас тяжелый тренировочный цикл. Конечно, плохо, что проиграли, но ничего страшного, бились до конца. Играли молодежным составом. Считаю, сыграли неплохо.

– Сегодня вы поиграли в двух звеньях. Как впечатления?

– Хорошие впечатления, все игроки мастеровитые. Мне очень нравится играть с такими партнерами.

– Вы уже две недели в Уфе. Как проходит адаптация в новой команде?

– Все отлично, хороший коллектив. Чувствуется, что команда будет биться за самые высокие места, – сказал нападающий .