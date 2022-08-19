Кожевников об «Амуре»: «Узнаю руку Епанчинцева. Но каким бы интересным ни был тренер, нужен игровой материал, особенно в атаке»

Александр Кожевников считает, что «Амуру» придется непросто без усиления линии атаки.
– Меня порадовало, когда Хабаровск возглавил Вадим Епанчинцев. Он – наш, «спартаковский», это было видно по его работе в «Югре», которая играла красиво, комбинационно, с контролем шайбы. Да, не все получилось в роли тренера именно в «Спартаке», но в карьере любого тренера бывают взлеты и падения.
Смотрю этим летом уже второй матч «Амура» со «Спартаком» – и вновь дальневосточники мне нравятся. Узнаю тренерскую руку Епанчинцева, команда управляема. Другое дело, какие у «Амура» турнирные перспективы.
– Какие?
– «Спартаку» Хабаровск в обеих матчах забил много, но в других играх – например, на Мемориале Ромазана с сильными соперниками – отличался с большим трудом, была видна проблема результативности.
Поймите, каким бы интересным ни был тренер, нужен игровой материал, особенно в атаке. Пока линия нападения у «Амура» очень скромная, без кадрового усиления за плей-офф клуб вряд ли зацепится, – сказал олимпийский чемпион.