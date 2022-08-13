Ковальчук о призыве Федотова: «Есть правила по жизни, которые все должны соблюдать. Он станет еще злее, еще сильнее, когда вернется»

высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Иван Федотов был одним из лидеров сборной России на Олимпиаде. У него сегодня присяга. Что вы скажете вратарю? И будет ли ему сложно вернуться в большой хоккей после такой паузы?

– Он однозначно вернется в большой хоккей. Но есть правила по жизни, которые все должны соблюдать.

Если честно, я чуть выпал из инфополя. Много летал, занимался своими делами. И только из газет узнавал, что происходит.

Но я думаю, что Федот – взрослый парень. Он будет тренироваться и станет еще злее, еще сильнее, когда вернется, – сказал Ковальчук.