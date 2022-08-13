Жамнов о Федотове: «Сложно комментировать, в целом я ситуации не знаю. Хотелось бы, чтобы как можно скорее вернулся»

сказал, что ему сложно комментировать ситуацию с .

В июле вратарь сборной России, ставший в ее составе серебряным призером Олимпиады-2022, был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Хоккеист, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск. Ожидается, что он примет присягу 13 августа.

– Сегодня присяга у Федотова. Следите за его ситуацией?

– Мне сложно комментировать, потому что в целом я ситуации не знаю. Узнаю все из газет и телевидения, поэтому было бы неправильно что‑либо комментировать.

Как спортсмен, хотелось бы, чтобы он как можно скорее вернулся, – сказал главный тренер сборной России.