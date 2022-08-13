Жамнов о Федотове: «Сложно комментировать, в целом я ситуации не знаю. Хотелось бы, чтобы как можно скорее вернулся»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия Алексей Жамнов НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов сказал, что ему сложно комментировать ситуацию с Иваном Федотовым

В июле вратарь сборной России, ставший в ее составе серебряным призером Олимпиады-2022, был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Хоккеист, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск. Ожидается, что он примет присягу 13 августа.

– Сегодня присяга у Федотова. Следите за его ситуацией?

– Мне сложно комментировать, потому что в целом я ситуации не знаю. Узнаю все из газет и телевидения, поэтому было бы неправильно что‑либо комментировать.

Как спортсмен, хотелось бы, чтобы он как можно скорее вернулся, – сказал главный тренер сборной России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные