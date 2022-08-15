Экс-форвард СКА Цветков о призыве Федотова: «Чисто подстава ЦСКА, 100%. Вместо «Филадельфии» засунули в подводную лодку, это ненормально»

Экс-форвард СКА Сергей Цветков уверен в роли ЦСКА в призыве в армию.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Сейчас все в шоке от истории с Федотовым, которого забрали в армию практически из дома. В СКА вы попали из родного Череповца. Как у вас дело с призывом происходило?

– Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто подстава ЦСКА, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в «Филадельфию», а вместо этого его, образно говоря, засунули в подводную лодку. Это же ненормально.

– Такого даже в советские времена не было.

– Да. Призывали в ЦСКА или СКА, но чтобы прямо в часть… Помню, Коля Маслов, когда был молодой, чудил – его тоже один раз забрали. А у меня была такая ситуация: на хоккеиста Цветкова претендовали одновременно ЦСКА и СКА.

Позвонил Валентин Александрович Быстров из Ленинграда, мол, приезжай! Пришла повестка, я побежал к своему тренеру в Череповце Голеву: «Меня в армию забирают»! Он отвечает: «Покупай билет и дуй в Ленинград»! Из ЦСКА тоже пришла разнарядка в военкомат. Получается, что вечером я вылетел в город на Неве, а ко мне домой пришли милиционеры.

– Неприятная ситуация!

– Отец вообще ничего не понимает. Как это так? Человек сбежал от армии, его с наручниками пришли брать. Я родителям позвонил и слышу: «Ты же дезертир! Что творишь»? Еле смог объяснить. Представляете, сколько, маманя тогда натерпелась? Потом уже приехал в Вологду, в центральный военкомат, документы забрал, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР-1987, сейчас проживающий в Швеции.