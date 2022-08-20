Артем Божко: «Пакетт – силовой центрфорвард. Минскому «Динамо» не хватало таких пробивных, мощных нападающих»

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Артем Божко поделился мыслями о переходе Седрика Пакетта в минское «Динамо».

«Минчане в межсезонье лишились сразу четырех центрфорвардов: ушли Усов, Демков, нет Кемпе и Грэйовака. Центральную линию нужно было заполнять квалифицированными игроками, потому что это стержневые позиции.

В межсезонье минчанам удалось эти потери компенсировать. Подписали Пакетта, появился Меркли и вернулся Райан Спунер. В принципе на бумаге те потери и те приобретения – это плюс-минус одно и то же. Как минимум средняя линия хуже не стала, потому что подрос молодой Пинчук, который в этом сезоне добавит, думаю.

Пакетт – это силовой центрфорвард, который поможет минчанам усилить игру на чужом пятачке. И он очень эффективен в меньшинстве. Если мы вспомним прошлый сезон, то у минчан были большие проблемы с игрой в меньшинстве. Вот таких двусторонних нападающих, пробивных, мощных, готовых ловить шайбу на себя и держать силовую борьбу минскому «Динамо» явно не хватало», – сказал эксперт «КХЛ ТВ».

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