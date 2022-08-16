КХЛ подтвердила переход обладателя Кубка Стэнли Пакетта в минское «Динамо». Канадец провел 448 матчей в НХЛ

Подтвержден трансфер обладателя Кубка Стэнли в минское .

на своем официальном сайте сообщила о переходе 29-летнего нападающего в команду из Беларуси. Контракт подписан на один год.

В минувшем сезоне Пакетт играл за . Он провел 24 матча в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка. В его активе также 28 игр в АХЛ, в которых он отметился 17 (13+4) баллами.

Напомним, в 2020 году канадец выиграл Кубок Стэнли в составе .

Всего в НХЛ Пакетт сыграл 448 матчей и записал на свой счет 95 (51+44) очков.