КХЛ подтвердила переход обладателя Кубка Стэнли Пакетта в минское «Динамо». Канадец провел 448 матчей в НХЛ

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Подтвержден трансфер обладателя Кубка Стэнли в минское «Динамо».

КХЛ на своем официальном сайте сообщила о переходе 29-летнего нападающего Седрика Пакетта в команду из Беларуси. Контракт подписан на один год.

В минувшем сезоне Пакетт играл за «Монреаль». Он провел 24 матча в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка. В его активе также 28 игр в АХЛ, в которых он отметился 17 (13+4) баллами.

Напомним, в 2020 году канадец выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы».

Всего в НХЛ Пакетт сыграл 448 матчей и записал на свой счет 95 (51+44) очков.

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