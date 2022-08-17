Гендиректор минского «Динамо»: «Подписали сильных легионеров, находящихся в расцвете сил. Они должны стать лидерами»

Теги Динамо Минск КХЛ Марк Барберио Седрик Пакетт Ник Меркли Джон Гилмор Сергей Сушко Хоккей

Гендиректор минского «Динамо» ожидает, что новые легионеры станут лидерами команды. 

«Ранее уже отмечал, что мы тщательно подходим к выбору новичков, анализируя все детали, чтобы принять взвешенное решение. И сейчас можно сказать, что нам удалось подписать контракты с сильными легионерами, которые имеют за плечами серьезный опыт и находятся в расцвете сил.

Седрик Пакетт, Марк Барберио, Ник Меркли, Джон Гилмор – большие мастера, которые должны стать лидерами на площадке. Троих мы уже видели в деле и оценили их уровень. Уверен, к началу сезона они прибавят и станут показывать еще более эффективную и эффектную игру.

Пакетт – наше недавнее подписание и о нем сейчас говорят больше всего. Канадский форвард – обладатель Кубка Стэнли. Причем, трофей он выигрывал два года назад. В АХЛ он играл в первой тройке. Хорош как в силовой борьбе, так и в создании голевых моментов. Седрик станет отличным дополнением в нашу атакующую линию.

Будут ли еще подписания? Процесс скаутинга ведется постоянно. Если будут варианты подписать квалифицированного хоккеиста на приемлемых условиях, то будем рассматривать такие возможности», – сказал Сергей Сушко. 

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