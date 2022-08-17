Гендиректор минского «Динамо»: «Подписали сильных легионеров, находящихся в расцвете сил. Они должны стать лидерами»

Гендиректор минского ожидает, что новые легионеры станут лидерами команды.

«Ранее уже отмечал, что мы тщательно подходим к выбору новичков, анализируя все детали, чтобы принять взвешенное решение. И сейчас можно сказать, что нам удалось подписать контракты с сильными легионерами, которые имеют за плечами серьезный опыт и находятся в расцвете сил.

, Марк Барберио, , – большие мастера, которые должны стать лидерами на площадке. Троих мы уже видели в деле и оценили их уровень. Уверен, к началу сезона они прибавят и станут показывать еще более эффективную и эффектную игру.

Пакетт – наше недавнее подписание и о нем сейчас говорят больше всего. Канадский форвард – обладатель Кубка Стэнли. Причем, трофей он выигрывал два года назад. В АХЛ он играл в первой тройке. Хорош как в силовой борьбе, так и в создании голевых моментов. Седрик станет отличным дополнением в нашу атакующую линию.

Будут ли еще подписания? Процесс скаутинга ведется постоянно. Если будут варианты подписать квалифицированного хоккеиста на приемлемых условиях, то будем рассматривать такие возможности», – сказал Сергей Сушко.