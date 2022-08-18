Пакетт о переходе в минское «Динамо»: «КХЛ – вторая по силе лига в мире. Хочу делать все, чтобы команда побеждала, ставлю перед собой самые высокие цели»

Нападающий Седрик Пакетт высказался о переходе в минское «Динамо».

– Рад быть здесь. Все здорово. Уже провел тренировку с командой. Мне все нравится, чувствуется, что тут отличный коллектив. Многих ребят знал раньше.

– Кого, например?

– , Марка Барберио, с которым мы играли с «Тампе». С Дмитрием Коробовым мы вместе провели один сезон в «Сиракьюз Кранч». Хорошо помню Диму, он классный парень. Всегда здорово увидеть знакомые лица. Шалагин? С ним не знаком, но видел, что он был задрафтован «Тампой».

– Какие цели ставишь перед собой?

– Я в первый раз в Европе. Это интересный опыт. – это вторая по силе лига в мире. Я хочу показать свои лучшие качества и делать все, чтобы команда побеждала. Ставлю перед собой самые высокие цели. Готов помогать и в атаке, и в обороне, выходить и в большинстве, и меньшинстве, выполнять задания тренеров.

– Что знаешь о Беларуси?

– Как уже сказал, был знаком с . В Google искал фотографии Минска, убедился, что это очень красивый город. Такие же отзывы слышал от многих хоккеистов. В свободное время с удовольствием выберусь на прогулку, чтобы увидеть это самому. Пока все мысли о хоккее и тренировках.

– Болельщики вдохновлены, что обладатель Кубка Стэнли пополнил состав команды, в соцсетях много комментариев.

– Спасибо, мне приятно. Мне рассказывали, что в Минске лучшие болельщики в лиге. Будет приятно играть на такой арене при невероятной поддержке. Будем делать все, чтобы порадовать их и выиграть кубок! – сказал Пакетт.