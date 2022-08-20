Вайсфельд про Пакетта: «Вчера он еще Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня на первенстве водокачки играет, грубо говоря. Рискованное подписание»

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Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Седрика Пакетта в минское «Динамо».

Обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы» подписал контракт с клубом КХЛ на один год. В минувшем сезоне Пакетт играл за «Монреаль».

«Меня очень настораживают хоккеисты, которые вот так резко вниз идут. Вчера он еще Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня, грубо говоря, на первенстве водокачки играет.

Нет, я не про Минск, конечно. Просто хочу сказать, что это рискованное подписание. С одной стороны, вроде бы статусный игрок. И, может быть, он действительно в Минске оживет и будет важной частью команды. Но, повторюсь, когда такие вещи происходят, у меня это вызывает вопросы», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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