Эдуард Гиматов: «Матч с «Автомобилистом» был очень важным в психологическом плане. Завершили турнир на оптимистической ноте»

Эдуард Гиматов высказался после игры с «Автомобилистом» (4:3 Б) на турнире в Казахстане.

Нападающий стал автором гола.

«Сегодняшний матч в плане психологическом был очень важным для нас. В предыдущих двух матчах мы уступили, да и мало забивали при этом. Поэтому очень важно было одержать победу. Эту задачу мы выполнили, да и забили с игры три гола. Так что турнир в Казахстане завершили на оптимистической ноте.

Что касается игры, то мы, забросив подряд две шайбы, создали комфортное преимущество. Однако в третьем периоде позволили сопернику отыграться.

При результате 3:1 мы ни не стали играть по счету. «Автомобилист» – хорошая команда с приличными исполнителями. Хоккей и тем интересен, что важно играть все 60 минут, сохраняя бдительность», – сказал нападающий «Нефтехимика».