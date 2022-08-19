Леонтьев о 4:3 с «Автомобилистом»: «Оттачиваем свои игровые схемы. Ребята самоотверженно сражались»

Олег Леонтьев прокомментировал победу над (4:3 Б) на турнире в Казахстане.

– В игре команды мы ничего не меняли. Ни рисунок игры, ни характер матча на достижение своего результата. Оттачиваем свои игровые схемы.

Сегодня был хороший поединок. Ребята самоотверженно сражались. Как сказал после этой игры, такие матчи закаляют характер и команда становится сильнее. Это хороший задел перед будущими играми.

– На второй перерыв команда ушла, ведя 3:1. В третьем периоде решили сыграть на удержание счета или соперник добавил?

– Мы никогда не играем по счету. Мы играем в свой хоккей, но по счету точно не играем. «Автомобилист» – мастеровая команда. Естественно, что никто не хочет проигрывать. Все сражаются до конца.

Мы в концовке не выстояли, но повторюсь, что у соперника игроки в полном порядке и мастерства там хоть отбавляй. Да, мы не выстояли, но зато потом на буллитах проявили мастерство. И вратарь, и нападающие сегодня отработали хорошо, – сказал главный тренер .