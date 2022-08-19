Брылин о тренерской карьере в НХЛ: «До главного тренера мне еще расти и расти. Надо проявить себя, а там будет видно»

считает, что до роли главного тренера в ему еще далеко.

48-летний специалист стал ассистентом главного тренера . С 2013 года он работал в штабе фарм-клуба «Девилс» в АХЛ.

– Стать первым главным тренером НХЛ из России – для вас это важно?

– Даже не задумывался об этом. Понятно, что до главного тренера мне еще расти и расти. С другой стороны, смотришь, как помощники становятся при каких-то условиях главными тренерами и в принципе справляются со своими обязанностями.

Думаю, всему свое время. Надо сначала начать работать на новой должности, проявить себя, а там уже будет видно, – сказал Брылин.