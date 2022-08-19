Брылин о работе в штабе «Нью-Джерси»: «Контракт на 2 года. Буду индивидуально работать с ребятами, помогать с меньшинством»

рассказал о назначении ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».

– Поздравляю вас с новой должностью! Когда все решилось?

– Несколько дней назад мне точно сказали, что принято решение о моем назначении. Мы еще раз обговорили, какую роль я буду выполнять. И хотели узнать мое мнение по этому поводу. Я, конечно, был согласен.

– Первые разговоры пошли сразу по окончании сезона?

– Где-то ближе к концу сезона. Со мной общались генеральные менеджеры нашей команды «Ютики» и «Нью-Джерси». Но опять же эти разговоры были и до этого, поэтому я старался раньше времени не обольщаться и ждал, когда все точно решится.

– На какой срок у вас контракт?

– На два года, плюс есть опция продления еще на один.

– С Линди Раффом вы обсуждали ваши обязанности? Как и в АХЛ будете отвечать за большинство и нападающих?

– Немного изменятся. Обсуждали это с Линди Раффом, он, кстати, был первым, кто мне позвонил. Я так понимаю, что с нового сезона некоторые игроки будут закреплены за определенными тренерами. Буду заниматься индивидуальной работой с ребятами, плюс Рафф сказал, что я буду помогать по работе с меньшинством. Также на мне будет аналитика после игр, – сказал Брылин.

Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»