Брылин о назначении в тренерский штаб «Нью-Джерси»: «Есть желание выиграть еще один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера»

прокомментировал назначение в тренерский штаб .

Российский специалист стал одним из ассистентом Линди Раффа.

– Конечно, эмоции переполняют. Это то, к чему я стремился последние несколько лет, и я рад, что это наконец-то произошло.

– Получается, ваша мечта сбылась?

– Это первый шаг. Мои мечты намного шире – есть желание выиграть еще один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера.

– Из России предложения о работе вам поступали?

– Если честно, предложения поступают в конце каждого сезона, но до конкретных переговоров не доходило.

– В новом сезоне какие цели будут перед командой, какие поставите лично перед собой?

– Командные цели мы обговорим на запланированном тренерском собрании 5 сентября. Там будет озвучено то, к чему будем стремиться.

Для себя ставлю цели продолжать работать. Не могу сказать, что сейчас сильно загруженное время, но летом тренерская работа не прекращается, смотрю видео, анализирую его, – сказал Брылин.

Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»