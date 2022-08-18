Брылин о назначении в тренерский штаб «Нью-Джерси»: «Есть желание выиграть еще один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера»

Сергей Брылин прокомментировал назначение в тренерский штаб «Нью-Джерси».
Российский специалист стал одним из ассистентом Линди Раффа.
– Конечно, эмоции переполняют. Это то, к чему я стремился последние несколько лет, и я рад, что это наконец-то произошло.
– Получается, ваша мечта сбылась?
– Это первый шаг. Мои мечты намного шире – есть желание выиграть еще один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера.
– Из России предложения о работе вам поступали?
– Если честно, предложения поступают в конце каждого сезона, но до конкретных переговоров не доходило.
– В новом сезоне какие цели будут перед командой, какие поставите лично перед собой?
– Командные цели мы обговорим на запланированном тренерском собрании 5 сентября. Там будет озвучено то, к чему будем стремиться.
Для себя ставлю цели продолжать работать. Не могу сказать, что сейчас сильно загруженное время, но летом тренерская работа не прекращается, смотрю видео, анализирую его, – сказал Брылин.
Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»