Марат Валиуллин: «У «Ак Барса» одна из сильнейших защитных линий в КХЛ. Пять равных пар, есть опытные и молодые»

Генеральный менеджер «Ак Барса» назвал защитную линию команды одной из сильнейших в .

– Кэмпфер – самая большая потеря среди легионеров. Не было возможности его сохранить?

– На него было самое большое влияние среди всех. Ему писал сенатор штата, что все послы уезжают, надо обязательно улетать. А у него семья, ребенок маленький.

И мы понимали, что даже при действующем контракте ему будет сложно вернуться. Мы на связи, и Стив не исключает, что в дальнейшем может вернуться в .

– Из-за этого вы приняли решение отказаться от легионеров? Есть ли вероятность, что до сезона подпишете кого-то из иностранцев?

– Мы рассматривали иностранцев, которые в итоге перешли в другие российские клубы. Но была также возможность взять российских игроков за те же деньги, которые дают определенный результат.

Пока мы решили идти с нашими ребятами. В октябре-ноябре будем следить за рынком, появится ли возможность усилиться. Пока мы полностью укомплектованы.

– Нет ощущения, что по сравнению с атакой защитная линия проседает?

– Нет, у нас есть пять равных пар. Сейчас просматриваем .

Есть защитники опытные, есть молодые – Евсеев, Любчич, прогрессирует Янчевский. Думаю, что у нас одна из сильнейших защитных линий в КХЛ.

– Токранов, Чудинов – игроки, подверженные травмам. Если они вылетят, останется три пары. Не опасаетесь?

– У нас есть молодежь.

– Потянут ли они сразу этот уровень?

– Ну а когда им расти? Для 18 лет тот же Евсеев в товарищеских играх выглядит очень здорово.

Прошлый сезон он провел в первой паре в ВХЛ – были определенные ошибки, но на них закрывали глаза, главное, чтобы игрок рос. Потихоньку им будут доверять, – сказал .