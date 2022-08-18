Генменеджер «Ак Барса» о Знарке: «Выиграл три кубка – что, четвертый не захочет? Учитывали, какие игроки под каких тренеров могут прийти»

Генеральный менеджер объяснил назначение на пост главного тренера команды.

– Не было опасений перед тем, как назначить главным тренером Знарка? Все-таки последние годы его тренерской карьеры сложно назвать удачными.

– Мы с ним пообщались, когда выбирали тренера. Он из хоккея не выпадал, постоянно был в контакте со всеми тренерами.

Выиграл три кубка – что, четвертый не захочет? По тому, как он работает, как относится к тренировкам, вопросов нет.

– Так почему все-таки выбрали Знарка из всех вариантов?

– Мы рассматривали пять-шесть кандидатов. Так же было и когда подписывали Квартальнова. Три выигранных Кубка Гагарина – это очень важно.

Международный опыт, победы на Олимпиаде и чемпионатах мира – большой плюс. Учитывали и то, какие игроки под каких тренеров могут прийти.

– По помощникам Знарка долгое время не было определенности – была информация, что может остаться Павел Зубов из прежнего тренерского штаба.

– Такого варианта не было. Но были переговоры с другими тренерами. Олег Валерьевич сделал свой выбор по помощникам, – рассказал Марат Валиуллин.