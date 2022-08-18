Генменеджер «Ак Барса»: «Евгений Свечников хочет до последнего искать команду в НХЛ, насколько знаю»

Генеральный менеджер «Ак Барса» ответил, может ли в клуб перейти нападающий Евгений Свечников.

– Потолок зарплат – 900 миллионов рублей. Нужно ли его повышать, понижать или оставить на том же уровне?

– Мы за то, чтобы оставить все как есть. Многие команды выравниваются.

– Есть ли у еще место под потолком?

– Немного места есть.

– пока без команды. Рассматривали его приглашение?

– Финансовых возможностей для этого нет. Насколько я знаю, Евгений хочет до последнего искать команду в НХЛ.

В этом году мы с ним не разговаривали. Перед прошлым сезоном говорили с ним, но он рассматривал только , – сказал Марат Валиуллин.