Генменеджер «Ак Барса»: «Евгений Свечников хочет до последнего искать команду в НХЛ, насколько знаю»

Генеральный менеджер «Ак Барса» ответил, может ли в клуб перейти нападающий Евгений Свечников.
– Потолок зарплат – 900 миллионов рублей. Нужно ли его повышать, понижать или оставить на том же уровне?
– Мы за то, чтобы оставить все как есть. Многие команды выравниваются.
– Есть ли у «Ак Барса» еще место под потолком?
– Немного места есть.
– Евгений Свечников пока без команды. Рассматривали его приглашение?
– Финансовых возможностей для этого нет. Насколько я знаю, Евгений хочет до последнего искать команду в НХЛ.
В этом году мы с ним не разговаривали. Перед прошлым сезоном говорили с ним, но он рассматривал только НХЛ, – сказал Марат Валиуллин.