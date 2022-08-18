Морозов о клубе КХЛ в ОАЭ: «Этот рынок интересен, как и китайский. Как запустим сезон, то обязательно встретимся, поговорим»

Президент КХЛ высказался о возможном включении в лигу клуба из ОАЭ.

– В прошлом году «Авангард» и «Ак Барс» играли в ОАЭ. Не планируется ли там появление клуба КХЛ?

– У нас международная лига – есть клубы из Казахстана, Беларуси и Китая, играли команды из Латвии, Финляндии и других европейских стран.

Матч в Эмиратах провели, чтобы познакомить местную публику с хоккеем. Этот рынок нам интересен, как и китайский. Как запустим сезон, то обязательно встретимся, поговорим.

В Дубае есть хороший дворец. Если будет команда, то будет понятно финансирование, какие игроки будут, – сказал .