Морозов о формате плей-офф: «На данный момент нет определенного решения. Как сейчас есть, с этим и живем»

У еще нет решения о формате проведения плей-офф в этом сезоне.

Об этом рассказал президент лиги .

«Мы встречались с , по этому вопросу была создана рабочая группа. Но на данный момент нет никакого определенного решения по формату плей‑офф. Как сейчас есть, с этим и живем. К решению вопроса нужно подключать всех заинтересованных лиц, в том числе и клубы. У нас есть предложения, которые мы разбираем. Конкретного решения нет.

Мы хотим, чтобы все клубы знали про схему проведения плей‑офф с начала сезона. В середине сентября будет совет директоров, думаю, там многое решится», – сказал Морозов.