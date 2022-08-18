Морозов о формате плей-офф: «На данный момент нет определенного решения. Как сейчас есть, с этим и живем»

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У КХЛ еще нет решения о формате  проведения плей-офф в этом сезоне. 

Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов

«Мы встречались с ФХР, по этому вопросу была создана рабочая группа. Но на данный момент нет никакого определенного решения по формату плей‑офф. Как сейчас есть, с этим и живем. К решению вопроса нужно подключать всех заинтересованных лиц, в том числе и клубы. У нас есть предложения, которые мы разбираем. Конкретного решения нет.

Мы хотим, чтобы все клубы знали про схему проведения плей‑офф с начала сезона. В середине сентября будет совет директоров, думаю, там многое решится», – сказал Морозов.

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