Даниил Тарасов: «Знарок всегда может вставить и поставить на место тех, кто расслабится, если надо»

прокомментировал поражение от (2:3) в контрольном матче.

«Мы сегодня мало бросали, а когда бросали, то человек у них хорошо накрывал. Тренируем, нарабатываем большинство, много времени этому уделяем. Сегодня оно не получилось – соперник использовал большинство, а мы – нет.

Конечно, во второй бригаде не хватало Зарипова. Когда он играет, то такой мастер всегда может нарисовать гол из ничего, а сегодня его не хватало.

Первая бригада большинства может играть по две минуты, а вторая будет сидеть? Думаю, что эти ребята, что Вадик [Шипачев], что остальные, для этого сюда и приехали. На них будет делаться ставка, что они будут забивать большинство. Поэтому, если они будут играть по две минуты, значит, так и надо.

Помогаю ли Галиеву и Войнову адаптироваться к Казани? Они и сами все знают, Стас жил здесь больше, чем я. Я сам только адаптировался, а у них проблем тут никаких не будет, тем более что организация у нас на самом высоком уровне.

Конечно, у разных тренеров отличаются предсезонные сборы. У каждого тренера свое видение по физподготовке. Где-то в этом году мы не бегали то, что делали раньше. Были хорошие сборы, дай бог, что побыстрее отойдем от нагрузок и будем готовы к третьему сентября. Главное, в полной готовности подойти к старту сезона.

Давят ли на команду ожидания от нас? В этом есть как плюсы, так и минусы. Все команды будут настраиваться на нас с двойной силой, но у нас есть Олег Валерьевич [Знарок], который, если надо, всегда может вставить и поставить на место тех, кто расслабится или еще что-то, поэтому проблем быть не должно», – сказал нападающий .