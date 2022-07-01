Генменеджер «Ак Барса» о Знарке: «Видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов»

Теги Ак Барс Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о назначении Олега Знарка главным тренером клуба.

«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах.

Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным.

Считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава для выполнения главной задачи», – сказал Марат Валиуллин. 

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»

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