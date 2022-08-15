Знарок об игре Кагарлицкого в звене с Шипачевым: «Он провел хороший матч, кое-что мы увидели»

Олег Знарок подвел итоги предсезонных матчей против (2:3, 7:4).

– Получилось два разных матча против «Спартака», сегодняшний результат – это результат разбора тренеров?

– Нет, вчера у соперника играл один состав, сегодня другой, скорее связано с этим.

– В концовке матча «Ак Барс» пропустил две шайбы, это потеря концентрации?

– Наверное, решили, что все уже в порядке. Нужно играть до конца.

– вернулся в звено Шипачева, сделал хет-трик. Можно ли говорить, что он закрепился там?

– Будем смотреть, в принципе он провел хороший матч, кое-что мы увидели, да.

– Имеет ли значение на предсезонке, кто из вратарей победил и кто сколько пропустил?

– Эти вопросы решает тренер вратарей.

– Как в целом резюмируете поездку в Москву?

– Поездка с плюсом, конечно, потому что каждая игра на вес золота. Очень здорово, что провели эти матчи, – сказал главный тренер .