Морозов о долгах «Динамо»: «Ситуация была и в прошлом сезоне, главный спонсор попал под санкции. Игроки подписали договоры по отсрочке, мы не видим ничего такого»

высказался о долгах перед и .

– Почему допускаете к участию клубы, у которых есть долги? Например, «Динамо» должно Шипачеву больше 100 миллионов.

– Ситуация была и в прошлом сезоне с «Динамо». Главный спонсор команды попал под санкции. Игроки подписали договоры по отсрочке платежей. Мы не видим ничего такого.

В прошлом году все долги были закрыты. В этом году мы следим за ситуацией. В других клубах задолженностей по зарплате нет. Есть технические сложности по выплате иностранцам, которые уехали. Не видим никаких опасений перед сезоном. Все клубы прислали финансовые гарантии, которые сейчас выполняются, – сказал президент .