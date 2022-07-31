Шипачев о благотворительном матче: «Атмосфера офигенная. Овечкина в прошлом году видел, плюс он на сборы «Динамо» заезжает»

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Вадим Шипачев рассказал о благотворительном матче, организованном Артемием Панариным.

«Встретились здесь с ребятами, с которыми давно не виделись. Атмосфера офигенная, а самое главное, что такие матчи помогают людям.

Насколько часто вижусь с партнерами по сборной? Саню Овечкина в прошлом году видел, плюс он в «Динамо» иногда на сборы заезжает, с Темой Панариным тоже год назад встречались.

Мы сегодня здесь вместе со Славой Войновым, Саней Радуловым, Олегом Валерьевичем [Знарком]. Прикольно приехать сюда одной компанией из Казани.

Знаю, что здесь много известных людей собралось. Будет ли четвертый период? Ну только если в кафе где-нибудь», – сказал Шипачев. 

Команды Панарина и Овечкина сыграли вничью в благотворительном матче – 10:10

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