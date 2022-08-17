«Динамо» должно Шипачеву 110 млн рублей. Клуб не выплатил игроку индивидуальный бонус («СЭ»)

«Динамо» должно экс-капитану команды Вадиму Шипачеву 110 милионов рублей.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб не выплатил индивидуальный бонус 35-летнему игроку, которого в межсезонье обменял в «Ак Барс».
Сообщалось, что компенсация, полученная «Динамо» в результате этого обмена, составила 1 тысячу рублей.
Ранее информацию о наличии у «Динамо» задолженностей по бонусам перед игроками подтвердил президент Фонбет КХЛ Алексей Морозов.
В клубе сообщили, что планируют рассчитаться с долгами до старта сезона.