Морозов о «Динамо»: «Долги есть, но не по зарплате, а по бонусам. Мы понимаем их сложную ситуацию – основной спонсор под санкциями»

рассказал, что в московском есть долги перед игроками по бонусам.

– Остались ли в лиге клубы, имеющие задолженности?

– Задолженности есть у московского «Динамо», но не по зарплате, а по бонусам. Динамовцы подписали договоры с игроками по отсрочке выплат, и мы надеемся, что в ближайшее время они эту задолженность закроют.

Мы понимаем их сложную ситуацию – основной спонсор (банк – прим. Sports.ru) под санкциями. И игроки, и их агенты тоже понимают ситуацию, поэтому мы думаем, что «Динамо» в срок погасит долги.

Есть еще небольшие проблемы у некоторых клубов, но они технические и связаны с отъездом иностранных игроков. Но это точечные небольшие долги, и над этим и клубы, и лига работают, – сообщил президент .