Морозов о «Динамо»: «Долги есть, но не по зарплате, а по бонусам. Мы понимаем их сложную ситуацию – основной спонсор под санкциями»

Теги Алексей Морозов ВТБ КХЛ Динамо Политика ТАСС деньги Хоккей

Алексей Морозов рассказал, что в московском «Динамо» есть долги перед игроками по бонусам. 

– Остались ли в лиге клубы, имеющие задолженности?

– Задолженности есть у московского «Динамо», но не по зарплате, а по бонусам. Динамовцы подписали договоры с игроками по отсрочке выплат, и мы надеемся, что в ближайшее время они эту задолженность закроют.

Мы понимаем их сложную ситуацию – основной спонсор (банк ВТБ – прим. Sports.ru) под санкциями. И игроки, и их агенты тоже понимают ситуацию, поэтому мы думаем, что «Динамо» в срок погасит долги.

Есть еще небольшие проблемы у некоторых клубов, но они технические и связаны с отъездом иностранных игроков. Но это точечные небольшие долги, и над этим и клубы, и лига работают, – сообщил президент КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные