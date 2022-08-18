Шевченко о долгах «Динамо»: «КХЛ пора прекращать позволять клубам иметь финансовые «хвосты». Лишение очков – эффективная мера»

Журналист Алексей Шевченко высказался о долгах перед бывшими игроками.

«Бело-голубые накануне провели матч, но главные события были не на табло, хотя нельзя не отметить, что вторую игру подряд команда Алексея Кудашова провела на ноль.

Накануне стало известно о претензиях к москвичам со стороны бывших хоккеистов и . Обоим игрокам должны бонусы за прошлый сезон. Если форвард подписал бумаги, согласившись на отсрочку долга и до 1 октября еще подождет, то у нынешнего защитника «Ак Барса» все сроки вышли.

В клубе, впрочем, спокойны и уверенно утверждают, что все долги будут погашены вовремя, планируют рассчитаться до старта сезона.

Тут больше вопросов к . Пора бы уж прекращать позволять клубам иметь финансовые «хвосты». Но как? По-хорошему, тем, кто не решил вопросы до 30 апреля, нужно пропустить следующий сезон, но это слишком жестоко, учитывая российские реалии. А лишение очков в матчах будущего турнира – эффективная мера. Не призываю наказать именно «Динамо», но жесткие правила помогли бы избежать проблем в будущем», – написал Шевченко.