Директор «Автомобилиста»: «Макеев прооперирован, срок восстановления – до полугода. Держим кулаки, что он успеет вернуться в строй до конца сезона»

рассказал о состоянии здоровья .

– Что с Макеевым?

– Несчастный случай. На старте тренировочного лагеря в безобидной ситуации один из лидеров нашего нападения разорвал кресты.

Алексей уже прооперирован, срок восстановления – до полугода. Держим кулаки, что Макеев успеет вернуться в строй до конца сезона, он очень нужен команде, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».

У форварда «Автомобилиста» Макеева разрыв передней крестообразной связки. Он выбыл на длительный срок