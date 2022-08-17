Директор «Автомобилиста»: «Макеев прооперирован, срок восстановления – до полугода. Держим кулаки, что он успеет вернуться в строй до конца сезона»

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Олег Гросс рассказал о состоянии здоровья Алексея Макеева.

– Что с Макеевым?

– Несчастный случай. На старте тренировочного лагеря в безобидной ситуации один из лидеров нашего нападения разорвал кресты.

Алексей уже прооперирован, срок восстановления – до полугода. Держим кулаки, что Макеев успеет вернуться в строй до конца сезона, он очень нужен команде, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».

У форварда «Автомобилиста» Макеева разрыв передней крестообразной связки. Он выбыл на длительный срок

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