Ник Эберт: «Я еще не набрал лучшую форму, но через пару игр буду готов на сто процентов»

Ник Эберт высказался после матча против «Металлурга» (1:2) на Кубке президента Казахстана.

– Рад, наконец, дебютировать в новом клубе! Наверное, у меня были слишком завышенные ожидания от самого себя, но мне еще нужно прийти в игровой тонус, понять систему нашей игры – но это вопрос времени, в целом доволен этой игрой.

Рад был сыграть в паре с Трямкиным, он отличный игрок, габаритный, делает игру намного проще. В целом отличные впечатления от матча.

– В этой игре «Автомобилисту» не удалось добиться второй победы на турнире, что пошло не так?

– Это была равная игра, не очень получалось разыгрывать большинство, но отчасти это связано с тем, что ребята впервые действовали в таких сочетаниях, не успели притереться друг к другу.

Если бы удалось реализовать один из розыгрышей, мы бы смогли переломить ход встречи, перевести матч в овертайм. Конечно, результат не радует, но это предсезонный турнир, нужно делать выводы и двигаться дальше.

– Что скажешь о своих кондициях?

– Сезон уже скоро начнется, поэтому следующие пару недель будут очень важны для меня. Сейчас я еще не набрал лучшую форму и немного уступаю команде, но через пару игр я буду готов на сто процентов и физически, и в игровом плане! – сказал защитник .